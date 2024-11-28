طقس الإمارات.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية،والرياح، شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س

والموج في الخليج العربي، مضطرب، شديد الاضطراب أحياناً .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:54 والمد الثاني عند الساعة **:** الجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 05:29

والموج في بحر عمان، مضطرب إلى متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والمد الثاني عند الساعة 08:00، والجزر الأول عند الساعة 14:26، والجزر الثاني عند الساعة 03:04

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 21 80 45

دبي 28 23 70 45

الشارقة 28 19 85 50

عجمان 28 23 85 55

ام القيوين 27 18 85 55

رأس الخيمة 28 19 80 35

الفجيرة 31 23 75 45

العـين 28 19 60 40

ليوا 27 17 85 45

الرويس 24 21 75 45

السلع 25 19 70 35

دلـمـا 26 20 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 50

أبو موسى 27 22 85 50