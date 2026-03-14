«دبي الإسلامي» يسهم بـ 10 ملايين درهم في حملة «حد الحياة»

أعلن دبي الإسلامي عن تعهده بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتندرج حملة «حد الحياة» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويتم تنظيمها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة «إنقاذ الطفل»، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتأتي مساهمة دبي الإسلامي في هذه الحملة ضمن استجابة مجتمعية واسعة على مستوى الدولة، تعكس القيم الراسخة للعطاء والتكافل والتضامن الإنساني في مجتمع الإمارات.

وتركّز الحملة الإنسانية العالمية بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون خطر الجوع في المجتمعات الأشد احتياجاً على الصعيد العالمي، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.

وتشير التقديرات العالمية إلى وفاة خمسة أطفال دون سن الخامسة كل دقيقة نتيجة الجوع وسوء التغذية، ما يسلط الضوء على حجم التحديات والحاجة الملحّة إلى تحرك عالمي منسّق لمواجهتها.

وقال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في دبي الإسلامي: «تمثل حملة «حد الحياة» نموذجاً مؤثراً على أهمية توحيد الجهود الإنسانية المشتركة لحشد الدعم والموارد لمواجهة أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحاً».

كما انضمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة»، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم وأعلنت عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً للحملة الرمضانية الجديدة.

ويأتي الدعم المقدم من مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وقال المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية: «إن حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمل رؤية عالمية بعيدة المدى لإيجاد حلول فعالة وعاجلة للتحديات المتمثلة بجوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً، إن هذه المساهمة تتماشى مع توجيهات رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومجلس الأمناء بتعزيز الريادة عبر مواكبة المبادرات النوعية لدولة الإمارات».