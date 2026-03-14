116 فائزاً وفائزة في مسابقة «راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، نتائج الموسم الثاني من «مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم» للعام الدراسي 2025–2026.

ضمن مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي شهدت مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، أسهمت في فوز 116 طالباً وطالبة في 17 فئة قرآنية وعلمية، إلى جانب تكريم المدارس الثلاث الأولى المتميزة والمنسقين المتميزين الذين أسهموا في تنظيم مشاركة الطلبة وتأهيلهم للمنافسة.

شملت فئات المسابقة هذا العام: أجمل ترتيل، حفظ كتاب الأذكار (كامل)، حفظ كتاب الأذكار (15 حديثاً)، حفظ آخر عشر سور، حفظ آخر عشرين سورة، حفظ آخر ثلاثين سورة، حفظ جزء عمّ، حفظ نصف جزء، حفظ جزءين، حفظ ثلاثة أجزاء، حفظ أربعة أجزاء، حفظ خمسة أجزاء، حفظ تحفة الأطفال (16 بيتاً)، حفظ تحفة الأطفال (34 بيتاً)، حفظ تحفة الأطفال (كامل)، الأربعون النووية (20 حديثاً)، والأربعون النووية (كامل)، في إطار منظومة تعليمية تهدف إلى ترسيخ حفظ القرآن الكريم والعلوم المرتبطة به في البيئة المدرسية.

وفي فئة الطلاب، جاء في المركز الأول لكل فئة: منصور عارف أنس يوسف الشحي (أجمل ترتيل)، عيسى نيهال سيد (حفظ كتاب الأذكار كامل)، راشد خليل إبراهيم عبدالله علي (حفظ كتاب الأذكار 15 حديثاً)، عمر أحمد خميس ربيع الشاعر (حفظ آخر عشر سور)، تميم أحمد محمود حزين أبوطالب (تحفة الأطفال 16 بيتاً).

محمد محمود ضياء الدين محمد ملحم الحمد (حفظ جزء عمّ)، خليفة خالد عبدالرحيم محمد الشيباني (حفظ نصف جزء)، محمود أحمد البيطار (حفظ آخر عشرين سورة)، كرم حسين تراب (تحفة الأطفال 34 بيتاً)، عبدالرحمن عمر عبدالله مهدمي (الأربعون النووية كامل)، عبدالله محمد حسين عبدالله البحري (حفظ أربعة أجزاء)، زايد فيصل علي صالح العلي (حفظ آخر ثلاثين سورة)، حسن أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد (تحفة الأطفال كامل)، وعبدالرحمن ضياء الرحمن (حفظ خمسة أجزاء).

وفي فئة الطالبات، حصد المركز الأول في الفئات المختلفة كل من: سارة فيصل حسين غلوم المعلمي (أجمل ترتيل)، عفيفة أمين أمين الدين (حفظ كتاب الأذكار كامل)، ميرا محمد ماهر شماميط (حفظ كتاب الأذكار 15 حديثاً)، حصة راشد سيف مكسح السماحي (حفظ آخر عشر سور)، زينب عبدالرحمن ويسي (حفظ جزء عمّ).

فاطمة حمزة عبدالله محمد آل علي (حفظ نصف جزء)، مارية هاني عطا أبوعطية (الأربعون النووية 20 حديثاً)، مريم محمد عمران (تحفة الأطفال 34 بيتاً)، سارة عبدالله أميدوار (حفظ ثلاثة أجزاء)، ميثاء أبوبكر سعد عبيد مبارك (حفظ جزئين)، دانة علاء عبدالرحيم النوباني (الأربعون النووية كامل)، مريم يوسف حسن عبدالله المرزوقي (حفظ أربعة أجزاء)، نوف مختار صالح محرق (تحفة الأطفال كامل)، وخديجة محمد عبدالقادر أحمد السوائي (حفظ خمسة أجزاء).

كما كرّمت المسابقة المدارس المتميزة التي كان لها دور فاعل في دعم الطلبة وتحفيزهم على المشاركة، حيث حصدت مدرسة الإبداع العلمي الدولية – ند الشبا المركز الأول، تلاها مجمع زايد التعليمي – المزهر 2 في المركز الثاني، فيما جاء معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي – الروية في المركز الثالث.

وفي فئة المنسق المتميز، حصلت علياء عيسى أحمد محمد من مجمع زايد التعليمي – المزهر 2 على المركز الأول، وجاءت سهام محمد قاسم من مدرسة الإبداع العلمي الدولية – ند الشبا في المركز الثاني، فيما حلّ أكرم عبدالرحيم من معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي – الروية في المركز الثالث.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن المسابقة تمثل إحدى المبادرات القرآنية النوعية التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة برعاية كتاب الله تعالى وغرس قيمه في نفوس الأجيال.

مشيراً إلى أن تكريم الطلبة والطالبات الفائزين يعكس ثمار الجهود التربوية المتكاملة التي تبذلها المدارس والأسر في تنشئة جيلٍ مرتبط بالقرآن الكريم حفظاً وتدبراً وعملاً.

وأضاف أن هذا التكريم يشكّل تتويجاً للمثابرة والاجتهاد التي أظهرها الطلبة خلال مسيرتهم في حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته، ويجسد في الوقت ذاته مكانة دبي في دعم المبادرات القرآنية التي تعزز الهوية والقيم الإسلامية في المجتمع، وتسهم في إعداد نماذج شبابية مضيئة تستلهم مسيرتها من هدي القرآن الكريم وتعاليمه السمحة.

ومن جانبه أكد عبدالله أبوبكر باصلعة، مسؤول المسابقة، أن الموسم الثاني من المسابقة شهد توسعاً ملحوظاً في مشاركة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالبرامج القرآنية في البيئة التعليمية وثقة المؤسسات التربوية بمبادرات الدائرة. وأوضح أن المسابقة أصبحت منصة تربوية لاكتشاف المواهب القرآنية الواعدة بين الطلبة والطالبات، وتنمية قدراتهم في الحفظ والتلاوة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم في أجواء تعليمية ملهمة تعلي من مكانة القرآن الكريم في حياة النشء.