تطبيق مواقيت الصلاةمن «إسلامية دبي» يقترب من مليون تحميل

يواصل تطبيق «دلوك DXB» لمواقيت الصلاة العالمية من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق حضوره الرقمي المتسارع، وذلك باقترابه من حاجز المليون تنزيل، بعدما تجاوز إجمالي عدد التحميلات أكثر من 917 ألف تنزيل، ليسجل انتشاراً عالمياً لافتاً بوصوله إلى 194 دولة في 7 قارات حول العالم.

وذلك في غضون سنتين فقط منذ إطلاقه، منها أكثر من 54 ألف تنزيل جديد منذ بداية شهر رمضان المبارك 1447 هـ، في مؤشر يعكس الإقبال المتنامي على التطبيق واعتماد المستخدمين على خدماته الرقمية لتنظيم مواقيت الصلاة بدقة.

وأكد الدكتور حمد محمد صالح، رئيس قسم المواقيت والأهلة في الدائرة، أن هذا الإقبال المتنامي يعكس نجاح توجه الدائرة في تطوير حلول رقمية دينية تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام، مشيراً إلى أن تطبيق «دلوك DXB» صُمم برؤية عالمية بالتعاون مع مركز الفلك الدولي ليكون منصة موثوقة لخدمة المسلمين في مختلف دول العالم.