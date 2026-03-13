«طرق دبي» تنجز حزمة تطوير للطرق في ند الشبا 3

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي حزمة من أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3، شملت رصف الطرق الداخلية بطول 2 كيلومتر، وتنفيذ العلامات الأرضية.

وتوفير مواقف للمركبات، إلى جانب تركيب 50 وحدة إنارة ولوحات إرشادية مرورية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة مرتادي المدارس والمرافق الحيوية المحيطة، وبالتالي الارتقاء بجودة التنقل للسكان في المنطقة وإمارة دبي على وجه العموم.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات استمرار جهودها في رفع كفاءة البنية التحتية بإمارة دبي، لتلبية متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق في الإمارة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير خيارات تنقل مرنة لسكان وزوار دبي.

وتأتي هذه الأعمال المنجزة في ند الشبا 3 ضمن خطة تطويرية شاملة للطرق الداخلية في مناطق ند الشبا 3 و4، وتشمل: رصف الطرق، وإنشاء وصلات مرورية، وتخصيص مسارات للدراجات الهوائية والمشاة، إضافة إلى توفير مواقف إضافية لخدمة السكان، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في الربع الأول من عام 2027.

وتضمنت الأعمال رصف الطرق المحيطة بمدرسة كينجز في ند الشبا 3 على (شارع 60 وشارع 62 وشارع 63 وشارع 65)، وشملت تركيب لوحات إرشادية وعلامات أرضية ووسائل تهدئة مرورية وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وذلك لتحقيق تعزيز مستويات السلامة المرورية لمرتادي المدارس والسكان المجاورين، وضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل دخول وخروج المركبات خلال مرحلة نزول وصعود الطلبة، ومن المتوقع أن تسهم أعمال الطرق في تقليص زمن التأخير بمعدل يصل إلى 35 %.

وتشهد منطقة ند الشبا خطط تطوير مستمرة في البنية التحتية، في ظل التوسع العمراني والتطور المتسارع في المجتمعات السكنية والمرافق الخدمية والتعليمية، حيث يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة.

كما تتميز المنطقة بموقع استراتيجي قريب من عدد من المحاور الرئيسة في الإمارة، مثل شارع دبي العين وشارع الشيخ محمد بن زايد، مما يجعلها نقطة ربط مهمة بين عدة مناطق في دبي، ويعزز من أهميتها ضمن منظومة النقل والتنمية العمرانية بإمارة دبي.