«ريف العقارية» تنضم إلى «وقف المطورين العقاريين» بـ 100 مليون درهم

سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مساهمة جديدة في مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، التي أطلقتها من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

حيث قدمت المساهمة شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وانضمت ريف العقارية إلى المبادرة بتقديمها 100 وحدة سكنية وقفاً خيرياً ضمن مشاريعها الجديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون درهم، بعائد سنوي يتراوح بين 7 و9 ملايين درهم لتُعد هذه المساهمة الأكبر من نوعها منذ إطلاق المبادرة.

ومن المقرر تسليم الوحدات خلال خمس سنوات، ليُصرف ريعها على عموم الخير.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن مبادرة «وقف المطورين العقاريين» تجسد رؤية دبي في ترسيخ الوقف أداة تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع العقاري لإطلاق مشاريع نوعية ذات أثر مستدام.

موضحاً أن مساهمة شركة الريف العقارية، باعتبارها الأكبر ضمن المبادرة منذ إطلاقها، تمثل إضافة استراتيجية تعكس وعياً مؤسسياً متقدماً بأهمية الاستثمار المسؤول الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والعائد المجتمعي.

من جانبها، ثمّنت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، انضمام شركة الريف العقارية إلى مبادرة «المطورين العقاريين»، بما يعزز توسع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين.

ويؤكد ثقة القطاع العقاري في الحلول الوقفية المبتكرة التي يوفرها المركز، ويسهم في بناء أوقاف مستدامة تدعم مستهدفات التنمية ورفع جودة الحياة في المجتمع.

من جهته، قال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر:

نؤمن في ريف بأن التقدم الحقيقي يقاس بحجم الأثر الإيجابي الذي نحدثه في المجتمعات التي نعمل ضمنها، إلى جانب ما ننجزه من مشاريع تطويرية.

ومساهمتنا في «وقف المطورين العقاريين» تجسد التزامنا بنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المؤسسي، وبناء قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع.