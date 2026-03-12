تواصل المساهمات المجتمعية في «حد الحياة»و9.1 ملايين درهم دعماً جديداً للحملة

تواصلت المساهمات المجتمعية في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

حيث أعلنت «مجموعة أمنيات»، عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً للحملة، كما أعلنت طائفة البهرة الداوودية في دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 2.1 مليون درهم دعماً لـ«حد الحياة»، وأعلنت شركة «كيوب للتطوير» عن دعم الحملة بمليوني درهم.

وتفصيلاً، جاء الإعلان عن مساهمة «مجموعة أمنيات» في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم الأحد الماضي.

والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أمنيات»: «تعبر حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، عن ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني، وإدراكها العميق لأهمية العطاء في تحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، ومنح أطفالها فرصاً حقيقية للحصول على الغذاء لحمايتهم من خطر الجوع».

وأضاف: «مساهمتنا في الحملة الرمضانية الجديدة، تعكس تقديرنا الكبير لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة، بأهدافها النبيلة، ورؤيتها الشاملة، وتركيزها على إنقاذ الأطفال الذين يواجهون نقصاً حاداً في التغذية.

كما يجسد دعم «مجموعة أمنيات» للحملة، حرصها على تعزيز تعاونها مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً».

مقاصد إنسانية

في إطار آخر قال كنانة جمال الدين، ممثل سلطان البهرة ورئيس جماعة البهرة الداوودية في دبي: «تجسد حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات.

وثقافة البذل ومساعدة الآخرين الراسخة في نفوس أبناء هذا المجتمع الكريم، وهو ما جعل منه نموذجاً يحتذى به في المحبة والتسامح والمبادرة إلى فعل الخير ومساندة كل محتاج في أي مكان من العالم».

وأضاف: «نتشرف بالمشاركة في هذه الحملة التي تتزامن مع الشهر الفضيل، وأن نلبي الدعوة للمساهمة في تحقيق مقاصدها الإنسانية العظيمة.

كما أوصانا ديننا الإسلامي الحنيف»، معرباً عن ثقته بقدرة هذه الحملة على تقديم الإضافة النوعية للجهود الدولية للقضاء على جوع الأطفال في العالم.

رسالة نبيلة

بدوره قال إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوب للتطوير»: إن دعم الشركة لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، يعكس حرصها على المشاركة في المبادرات الإنسانية الخيّرة، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في شهر رمضان الفضيل كل عام، ومساندة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية.

وأضاف: «انضمامنا إلى قائمة المساهمين في الحملة يعبر عن إيماننا العميق بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة.

ويؤكد التزامنا الإنساني والمجتمعي بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال في الحياة، وتعزيز نموّهم، وتوفير حياة كريمة، وتمكينهم من مستقبل أفضل وأكثر أماناً».

7 قنوات للمساهمة

وتواصل حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae.

ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

(IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام:

1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.

