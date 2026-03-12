شرطة دبي و«بنك الطعام» يوزعان وجبات إفطار صائم للعمال

نفذت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع بنك الطعام، مبادرة إنسانية لتوزيع وجبات إفطار الصائم على فئة العمال في منطقة القوز الصناعية.

وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ المسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص شرطة دبي على دعم الفئات العاملة وإدخال البهجة إلى قلوبهم في وقت الإفطار، بما يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه في مختلف برامجها ومبادراتها المجتمعية، وبما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والتطوع والعمل الإنساني.

واستهدفت المبادرة توزيع نحو 1000 إلى 3000 وجبة إفطار يومياً على العمال في المنطقة، في أجواء إنسانية تعكس روح التلاحم المجتمعي والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والتضامن التي يجسدها شهر رمضان الفضيل.

وشهد المبادرة العقيد فيصل الخميري، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد سعيد راشد الهلي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، والمقدم دكتور حسين آل علي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة.

والملازم ناصر محمد نور، والرقيب أول ناصر البلوشي، إلى جانب عدد من الضباط والأفراد المشاركين في تنظيم وتوزيع وجبات الإفطار.

وأكدت شرطة دبي أن هذه المبادرات الإنسانية تأتي في إطار التزامها بدورها المجتمعي إلى جانب دورها الأمني، وحرصها الدائم على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الداعمة للعمل الخيري والإنساني.