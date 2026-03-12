33 خدمة يقدمها مركز الاتصال 901 في شرطة دبي للحالات غير الطارئة

أكد مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين في شرطة دبي أن عدد الخدمات التي يوفرها لأفراد المجتمع تبلغ 33 خدمة متنوعة بين خدمات جنائية، وخدمات مرورية، وإصدار الشهادات، والتصاريح، والخدمات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات يُمكن الحصول عليها على مدار 24 ساعة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 901، أو عبر الرسائل البريدية، والتطبيق الذكي، وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين في المركز.

واستقبل مركز الاتصال 901 منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى 10 مارس 2026، 274 ألفاً و251 مكالمة هاتفية من أفراد المجتمع، وأجاب عنها الكوادر المواطنة المؤهلة للرد على المكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية.

وبيّن مركز الاتصال 901 أن توفير خدمات المكالمات على الرقم 901، وعبر الرسائل البريدية، والتطبيق الذكي، وخدمات الدردشة، يأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».

ويقدم مركز الاتصال 901 خدمات جنائية مثل خدمة طلب النجدة، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية متمثلة في طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية.

باقة خدمات

كما يقدم مركز الاتصال 901 للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات، كطلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة خدمات التصاريح والمتمثلة في: طلب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وطلب تصريح إدخال جثمان، وطلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة موقوف.

كما يوفر مركز الاتصال 901 باقة من الخدمات المجتمعية المتمثلة في طلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، وتقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وطلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها.