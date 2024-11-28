تعزيز التعاون بين «نيابة دبي» و«النيابة العسكرية»

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، العقيد الركن الحقوقي محمد حمد المنصوري، النائب العام العسكري، يرافقه أعضاء السلطة القضائية العسكرية، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين بما يسهم في تعزيز منظومة العمل القضائي والقانوني.

ويأتي اللقاء انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين كل الدوائر الحكومية والاتحادية وما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

حضور

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار حمد جمعة الخلافي، المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية، والمستشار أحمد محمد الحمادي، المحامي العام بالمكتب الفني، وفاطمة أحمد بن حيدر، مدير إدارة تقنية المعلومات.