مشاركة تطوعية في مبادرة «هبة في محلها» ترسخ ثقافة العطاء

شارك فريق نفاع التطوعي ومجلس شباب محاكم دبي في تنفيذ مبادرة «هبة في محلها»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، واحتفاءً بـ«عام الأسرة»، وموسم «الولفة»، في خطوة تعكس عمق التكاتف المجتمعي، وترسّخ قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي ينفذها فريق نفاع التطوعي على مدار العام، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، إيماناً منه بأهمية العمل المشترك في تحقيق أثر إيجابي ومستدام، يسهم في بناء مجتمع متلاحم ومتكاتف.

وشهدت المبادرة تفاعلاً ملحوظاً من الموظفين والمتطوعين، الذين شاركوا في تنظيم وتجهيز مستلزمات العيد، والتأكد من إيصالها إلى مستحقيها بكل يسر وكرامة، بما يعكس التزام محاكم دبي بمسؤوليتها المجتمعية، وإيمانها بأهمية العمل التطوعي في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لنهج محاكم دبي في دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، الذي يجسد أسمى معاني التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع. كما ينسجم تزامن المبادرة مع «عام الأسرة» وموسم «الولفة»، مع توجهات الدولة في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة، انطلاقاً من الإيمان بأن الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.