شرطة دبي تدعو السائقين إلى الالتزام وعدم الوقوف العشوائي أمام المساجد

دعت القيادة العامة لشرطة دبي سائقي المركبات للالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وعدم الوقوف العشوائي أمام المساجد، خاصة أثناء أداء صلاتي التراويح والتهجد في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية، وتفادي الازدحام الذي قد يعيق تنقل المركبات، ويؤثر في سلامة المصلين والمارة.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي كثفت دورياتها المرورية بالقرب من المساجد لتنظيم حركة السير، ورصد المركبات المخالفة، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية، وعدم عرقلة الطرق العامة، أو مداخل الأحياء السكنية.

مبيناً أن الوقوف العشوائي قد يتسبب في إغلاق المسارات أمام سيارات الطوارئ والإسعاف، ويسبب الحوادث والإصابات، ما يعرض حياة الآخرين للخطر.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، مرتادي المساجد من المصلين، إلى اختيار الأماكن الآمنة لأداء صلاتي التراويح والتهجد في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وعدم الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر أو لحوادث الدهس من قبل المركبات التي تستخدم تلك الشوارع، مشيراً إلى ضرورة التعاون والالتزام بإرشادات رجال المرور، لضمان أداء الصلاة في أجواء آمنة ومريحة للجميع.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وفق القوانين المرورية المعمول بها، مؤكداً سعيها إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل، من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول إليها والخروج منها، وهم في حالة اطمئنان.