ورشة حول «التخطيط بالسيناريوهات» لموظفي شرطة دبي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتدريب ومركز استشراف المستقبل، ورشة تدريبية في الاستراتيجيات الأمنية المستقبلية، عبر تقنيات الألعاب والمحاكاة، لموظفي شرطة دبي، بعنوان «التخطيط بالسيناريوهات وتحديد البدائل».

والتي تأتي ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، من خلال التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية مدير مركز استشراف المستقبل، أن الهدف من تنظيم الورش التدريبية حول «الاستراتيجيات الأمنية المستقبلية»، هو ترسيخ ثقافة الاستشراف والجاهزية للمستقبل في الشرطة، وإعداد كوادر قادرة على رسم الرؤى الاستشرافية لكافة المشاريع المستقبلية في شرطة دبي.

وبين العميد الغسية أن مركز استشراف المستقبل، يعد أحد الأعمدة الرئيسة في تحقيق التوجهات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، مشيراً إلى أن هذا النهج يرسخ مكانة شرطة دبي جهة رائدة عالمياً في تبنّي أفضل الممارسات لمواجهة المتغيرات المتسارعة.

ومن جانبه، أوضح المقدم عمر بالعبيدة السويدي نائب مدير مركز استشراف المستقبل، بأن شرطة دبي تعتبر من طليعة الأجهزة الشرطية التي تهتم بتطبيق الأساليب العلمية المستحدثة على كافة المجالات الأمنية والشرطية، حيث إنها تكسب المتدربين مهارات ضرورية، تواكب التحديات الأمنية.