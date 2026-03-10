حمدان بن محمد: رسالتنا إلى العالم.. دبي قوية والإمارات قوية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات ستخرج أقوى في ظل الظروف الراهنة، مشيراً سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على تحويل التحديات إلى فرص.

وكان سموه التقى في مجلس دبي نحو 300 من قيادات مجتمع الأعمال في الإمارة، حيث بحث سموه سبل تسريع مسيرة دبي التنموية وتعزيز مرونة اقتصادها في مواجهة الظروف الراهنة.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد أن اللقاء ناقش تطوير قدرات الاقتصاد المحلي على التكيف مع المتغيرات العالمية، وضمان استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة، بما يضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض دبي.

وشدد سموه على أن رسالة دبي إلى العالم واضحة في ظل الظروف الحالية، هي أن «دبي قوية.. والإمارات قوية»، مؤكداً أن الإمارة ستواصل العمل بالشراكة مع مجتمع الأعمال للحفاظ على تنافسيتها العالمية وتعزيز مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم في مجلس دبي 300 من قيادات مجتمع الأعمال في الإمارة لبحث تسريع مسيرتنا التنموية، وتعزيز مرونة اقتصادنا، وتطوير قدراتنا على التكيف الشامل مع الظروف الراهنة".

وأضاف سموه: "هدفنا واضح: ضمان استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض دبي".

وختم سموه: "في ظل الظروف الحالية، رسالتنا إلى العالم واضحة: دبي قوية، والإمارات قوية.. وقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التحديات تصنع الفرص، وسنخرج أقوى".