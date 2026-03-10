8.5 ملايين مصلٍ في 864 مسجداً تجمعهم «قراء دبي»

شهدت مبادرة «قراء دبي»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضمن مبادرات «رمضان في دبي»، حضوراً واسعاً في مساجد الإمارة خلال شهر رمضان المبارك.

حيث بلغ إجمالي عدد المصلين الذين شهدوا تلاوات القراء المواطنين أكثر من 8 ملايين ونصف المليون مصلٍ منذ بداية الشهر الفضيل وحتى تاريخه في 864 مسجداً موزعة على مختلف مناطق دبي، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرة وتزايد الإقبال المجتمعي على الأصوات الوطنية في المساجد.

وتأتي هذه الأرقام امتداداً للنجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها مع بداية الشهر الكريم، قبل أن تواصل المساجد تسجيل معدلات حضور متصاعدة مع استمرار التلاوات الرمضانية، ما يعكس ثقة المجتمع بالمبادرات التي تطلقها الدائرة لإثراء التجربة الإيمانية في المساجد، وتعزيز حضور القراء المواطنين في المشهد القرآني.

وأسهم انتشار التلاوات الوطنية في 864 مسجداً في إحياء أجواء روحانية مميزة خلال الشهر الفضيل، حيث قدّم القراء الإماراتيون تلاوات متقنة تجمع بين جودة الأداء وحسن الترتيل، في إطار منظومة تأهيل وتدريب تسعى إلى تمكين الأصوات الوطنية.

وأكد أحمد محمد البدواوي، مسؤول مبادرة «قراء دبي» في الدائرة، أن وصول عدد المصلين إلى 8 ملايين ونصف المليون مصلٍ منذ بداية رمضان يعكس النجاح المتنامي للمبادرة والثقة المتزايدة بالأصوات الإماراتية في المساجد، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير خلال هذه الفترة يعكس أثر المبادرة في تعزيز جودة التجربة الإيمانية، وترسيخ حضور القارئ المواطن في المنبر القرآني.