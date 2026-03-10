«إسلامية دبي» تحيي صلاة التهجد في مساجد الإمارة

استعدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في مساجد دبي بإقامة صلاة التهجد ابتداءً من ليلة العشرين من رمضان، وذلك بإمامة نخبة من الأئمة المتميزين، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، تعكس المكانة الدينية لهذه الليالي المباركة وما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة للشهر الفضيل.ودعت الدائرة الجمهور إلى الاطلاع على قائمة هذه المساجد التي ستقام بها صلاة التهجد، لاختيار الموقع الأقرب لها.

والتي تتوافر عبر موقعها الرسمي ومواقع تواصلها الاجتماعي، لاغتنام هذه الأيام الفضيلة.وتنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، محاضرة توعوية بعنوان «أسرة مستقرة... مجتمع متماسك»، 13 مارس، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع .

ويقدّم المحاضرة الدكتور عادل حسن محمد المرزوقي، حيث يتناول خلالها جملة من المعاني التربوية والإيمانية المرتبطة ببناء الأسرة الصالحة، من خلال تفسير آية قرآنية، وما تحمله هذه الآية الكريمة من دلالات عميقة في تعظيم حق الوالدين وبيان منزلتهما في الإسلام.ومن المقرر عقد المحاضرة من الساعة 10:00 حتى 11:00 صباحاً، وذلك عن بُعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.