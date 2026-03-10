227 سيدة في جلسات «تنمية المجتمع» الرمضانية بدبي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة «همايل الخير» للسنة الثانية على التوالي، والتي تأتي في إطار جهودها لتعزيز الوعي الديني والقيم المجتمعية لدى المرأة، من خلال سلسلة من المحاضرات والجلسات التفاعلية التي تستهدف السيدات وتتناول موضوعات رمضانية تربوية وإيمانية.

وشهدت المبادرة هذا العام تنفيذ أربع جلسات توعوية حضرها 227 سيدة، أقيمت في مجالس الخوانيج (جلستان) ومجلس ند الشبا ومجلس البرشاء.

حيث تناولت الجلسات مجموعة من الموضوعات المرتبطة بروح الشهر الفضيل وأثره في حياة الفرد والأسرة، من بينها: «رمضان فرصة للتغيير»، و«اصنع لنفسك أثراً في الدنيا والآخرة»، و«أثر العبادة على الأخلاق»، و«رمضان قيم الأسرة».

وقالت تميمة النيسر، استشاري رئيس لبرامج الهوية الوطنية في هيئة تنمية المجتمع والمسؤولة عن المبادرة: «تنطلق مبادرة همايل الخير من إيماننا بأن شهر رمضان فرصة حقيقية لتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، وهدفنا الوصول إلى السيدات في مجالسهن وأماكن تجمعهن لتقديم محتوى هادف يلامس حياتهن اليومية ويرسخ لديهن القيم الإيمانية. الإقبال الذي شهدناه هذا العام يؤكد حرص المرأة في مجتمعنا على المعرفة والمساهمة في بناء أسرة متماسكة».

وشارك في تقديم الجلسات عدد من الواعظات المتخصصات من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث تحدثت الواعظة حصة عبدالله أحمد عن أهمية جعل شهر رمضان مصدراً للبركة في حياة الأسرة، مؤكدة أن اجتماع أفراد الأسرة على الطاعات، من السحور إلى قيام الليل، يعزز الترابط الأسري ويُحيي القيم الإيمانية داخل البيت.

كما قدمت الواعظة موزة عبيد الشامسي محاضرة عنوانها «اصنع لنفسك أثراً في الدنيا والآخرة» تناولت فيها أهمية اغتنام العمر في الطاعة والعمل الصالح، وترسيخ قيم الرحمة والإحسان في التعامل مع الآخرين، مستعرضة نماذج من سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع الناس.

وفي محاضرة عنوانها «رمضان فرصة للتغيير»، استعرضت الدكتورة حمدة خلفان بالجافلة خمسة مفاتيح تساعد الإنسان على استثمار الشهر الفضيل في إحداث تغيير إيجابي في حياته، من أبرزها الاستغفار، وطلب العون من الله، ووضع برنامج للأعمال الصالحة، والمحافظة على الدعاء وتلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى مجاهدة النفس وتهذيبها.

من جانبها، تناولت الواعظة سميرة جمعة البلوشي في محاضرتها «رمضان قيم الأسرة» أبرز القيم التي ينبغي ترسيخها داخل الأسرة خلال الشهر الفضيل، مثل الإيمان والتقوى، والمحبة والرحمة بين الزوجين، والتعاون وتحمل المسؤولية بين أفراد الأسرة، مؤكدة أن رمضان يمثل فرصة لتعزيز الروابط الأسرية وإحياء روح المودة داخل البيت.