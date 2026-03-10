أعلى تصنيف عالمي لـ «محمد بن راشد للإسكان» في المرونة المؤسسية

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على تصنيف 3 نجوم في المرونة المؤسسية وفق معايير المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية (ICOR) – إصدار 2024، وهو أعلى تصنيف تمنحه المنظمة عالمياً، في خطوة تعكس ريادة المؤسسة في تبني أفضل الممارسات الدولية في استدامة الأعمال واستمرارية الخدمات الحكومية.

ويعد التصنيف الأعلى ضمن منظومة تقييم القدرات المؤسسية في مجال المرونة، حيث يقيس مستوى جاهزية الجهات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، وإدارة المخاطر بكفاءة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات في مختلف الظروف.

وبحصولها على هذا التصنيف، تصبح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة على المستويين المحلي والعالمي تحقق هذا الإنجاز وفق إصدار 2024 من هذه المعايير الدولية.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجيتها المؤسسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المرونة والاستعداد الاستباقي ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزز قدرتها على مواصلة تقديم خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع وترتقي بجودة الحياة في إمارة دبي.

وقالت المؤسسة إن حصولها على هذا التصنيف العالمي يأتي ثمرة لجهودها المتواصلة في تطوير أنظمتها التشغيلية والإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إلى جانب تبني أفضل الممارسات العالمية لبناء منظومة مؤسسية مرنة قادرة على التعامل بكفاءة مع التحديات والمتغيرات المستقبلية.

وأضافت أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المتعاملين والشركاء، ويدعم توجهات حكومة دبي نحو ترسيخ نموذج حكومي متقدم يقوم على الابتكار والجاهزية المؤسسية والاستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية دبي في بناء نموذج حكومي مرن ومبتكر ومستدام، قادر على استشراف المستقبل وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، بما يسهم في دعم جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.