بلدية دبي تطلق مبادرة محطات «إحسان» لإطعام الحيوانات الأليفة

تركيب 12 جهازاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة

أعلنت بلدية دبي إطلاق مبادرة محطات «إحسان» الأولى من نوعها في المنطقة لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة، والتي تتضمن تركيب 12 جهازاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة من الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز مظاهر التراحم والعطاء في دبي، ومبادئ الرفق بالحيوان والاستدامة البيئية، بما يدعم المشهد الحضري في الإمارة.

وضمن هذه المبادرة ستركب بلدية دبي 10 أجهزة في الحدائق العامة التابعة لها، إضافة إلى جهازين ضمن مرافق تابعة لشركة دبي القابضة، في بادرة تستهدف إحداث أثر بيئي إيجابي عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ضمن أفضل الممارسات، التي تعزز إدارة تجمعات الحيوانات السائبة، والحد من الإطعام العشوائي لها، والذي يؤدي إلى التأثير على المظهر الحضاري العام في مجتمع الإمارة.

وتعتمد فكرة «محطات إحسان» على تعزيز ثقافة إعادة التدوير بالاعتماد على نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بالتعرف على الحيوانات السائبة، وجمع البيانات حولها، وتوفير الغذاء لها، بهدف الحد من الإطعام العشوائي، بما يضمن الوقاية من مخاطر الصحة العامة بنهج استباقي، يراعي مبادئ الرفق بالحيوان، والحفاظ على الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي المتوازن.

توازن بيئي

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي: «يمثل إطلاق محطات «إحسان» لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة كالقطط وغيرها ترجمة لجهود بلدية دبي في تعزيز المظاهر الحضارية والإنسانية، وقيم الرحمة والرفق بالحيوان في الإمارة، إلى جانب الحفاظ على توازن النظم البيئية، وتعزيز الممارسات الحضارية المستدامة التي تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضراً ورقياً في العالم.

من خلال هذا المحطات نقدم تجربة مختلفة بميزات تكنولوجية توفر الطعام مقرونة بالإدارة الفعّالة لتجمعات الحيوانات السائبة، إلى جانب الحد من ظاهرة الإطعام العشوائي، الذي يسبب مشكلات بيئية وصحية ومجتمعية».

وأوضحت الدكتورة نسيم أن هذه المرحلة تعد المرحلة التجريبية التي ستختبر المحطات فيها لأخذ مخرجاتها وتوظيفها في تحسين وتطوير الأداء مستقبلاً، مشيرة إلى أن جميع المحطات قد صممت داخل الدولة، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية المتقدمة.

ملجأ متكامل

وتعتمد بلدية دبي نهجاً علمياً وإنسانياً في إدارة تجمعات الحيوانات الأليفة السائبة (الحرة التجوال)، حيث تمتلك ملجأ مؤقتاً لاستقبال الحيوانات السائبة يجري من خلاله تقديم الرعاية الأساسية للحالات التي يتم جمعها، إلى جانب تطبيق برنامج الإمساك والتعقيم الإرجاع

(TNR Trap – Neuter – Return)، وأحياناً برنامج الإمساك والتعقيم والتحصين والإرجاع TNVR Trap – Neuter) – Vaccinate – Return)، والذي يشمل الإمساك بالقطط وتعقيمها وتحـصينها ثم إعادتها إلى مواقعها الأصلية، وذلك في حال عدم وجود خطر عليها أو على أفراد المجتمع، كما يتم إتاحة البعض للتبني عبر موقع «بلدية دبي» دعماً لبرامج الرفق بالحيوان.

وتحث بلدية دبي سكان الإمارة من مالكي ومربيي الحيوانات الأليفة إلى اتباع أفضل الممارسات الصحية في رعاية حيواناتهم الأليفة، والرفق بها خصوصاً في حالات الغياب عن المنزل أو السفر، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، كما دعت البلدية سكان ومجتمع دبي إلى الإبلاغ عن أي مظاهر أو مخاطر أو ممارسات سلبية اتجاه الحيوانات السائبة، على الرقم: 800900.

وكانت بلدية دبي قد أعلنت عن مشروع «نوافير الرحمة»، الذي تستهدف من خلاله تركيب 50 نافورة مخصصة لسقيا الطيور والحيوانات البرية، مقسمة إلى 25 نافورة في المناطق الحضرية، إلى جانب 25 نافورة في المناطق البرية لخدمة الكائنات البرية، وذلك وفق أفضل الممارسات البيئية، وباستخدام مواد عالية الجودة تضمن الاستدامة وسهولة الصيانة، بما يعكس توجهاتها في حماية المشهد الحضري، وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.