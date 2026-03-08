مطارات دبي تؤكد استئنافاً جزئياً لعملياتها

أكدت مطارات دبي استئناف العمليات جزئياً اعتباراً من يوم أمس، مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي، ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، وحثت مطارات دبي المسافرين على عدم التوجه إلى المطارين ما لم يتم التواصل معهم من قبل شركة الطيران الخاصة بهم لتأكيد رحلتهم، ‏حيث قد تستمر الجداول في التغيير.

وتواصل مطارات دبي مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التركيز على الحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية والأمن وسلامة المسافرين والموظفين.

وأعلنت «طيران الإمارات» عن استئناف عملياتها التشغيلية، مؤكدة أن المسافرين الذين لديهم حجوزات، للرحلات بعد ظهر اليوم يمكنهم التوجه إلى المطار لإتمام إجراءات السفر، وأوضحت الناقلة أن ذلك يشمل أيضاً المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، شريطة أن تكون رحلاتهم اللاحقة قيد التشغيل.

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من جدول الرحلات لمعرفة الرحلات المقبلة، إضافة إلى إمكانية حجز المقاعد المتاحة للسفر، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، وستقوم بتعديل جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، وأعربت الناقلة عن شكرها لعملائها على تفهمهم وصبرهم، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولوياتها، ولن يتم التهاون بها.

وفيما يتعلق بالمسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر بين 28 فبراير و31 مارس أوضحت الشركة أن بإمكانهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية، على أن يتم السفر قبل 30 أبريل المقبل، وذلك عبر التواصل مع وكلاء السفر في حال تم الحجز من خلالهم، أو التواصل مباشرة مع الناقلة في حال الحجز المباشر.

كما يمكن للعملاء طلب استرداد قيمة التذكرة، من خلال تعبئة نموذج استرجاع المبالغ للحجوزات المباشرة، أو عبر وكيل السفر للحجوزات، التي تمت من خلال الوكالات.

ودعت الناقلة جميع العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان تلقي آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم، مشيرة إلى أن جميع مواقع إنهاء إجراءات السفر داخل المدينة في دبي ما زالت مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر، مع توفر مزيد من المعلومات عبر قسم الأسئلة الشائعة الخاص بالمسافرين.

كذلك أعلنت «فلاي دبي» استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى دبي، مؤكدة أن العمليات الجوية عادت للعمل مع متابعة مستمرة للأوضاع، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ودعت الناقلة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم تأكيد حجز على رحلاتهم، مشددة على أهمية متابعة حالة الرحلة بشكل مستمر، للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات القادمة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن «فلاي دبي» تواصل مراقبة التطورات عن كثب والعمل مع شركائها، لضمان استمرارية العمليات بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، كما تقدمت الناقلة بالشكر لعملائها على صبرهم وتفهمهم خلال الفترة الماضية، مشددة على أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى في مقدمة أولوياتها.