منتدى المرأة العالمي.. 10 نصائح حول صحة المرأة بين الحقيقة والخرافة

قال الدكتور كريم علي، أخصائي السموم الإكلينيكة، وخبير التغذية العلاجية، إنّ نحو 90-95% من الأمراض التي تُصيب الإنسان ناتجة عن اختياراتنا في أسلوب الحياة، مؤكداً أهمية تبنّي نمط حياةٍ صحيّ لحياة أفضل.

وأضاف خلال جلسة "10 نصائح حول صحة المرأة بين الحقيقة والخرافة!"، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024،أنّ تراكم الدهون في منطقة الوسط يعد مؤشراً خطيراً لأمراض محتملة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، داعياً إلى ممارسة أي نشاطٍ بدني وتبني عادات غذائية سليمة.

وأوضح أنّ النوم الجيد ليس رفاهيةً بل ضرورةً حيويةً، إذ يقوم الجسم أثناء النوم بعمليات أساسية وحيوية مثل حرق الدهون، وبناء العضلات، وإزالة السموم، مشيراً إلى أنّ النوم بين الـ10 مساءً والـ4 صباحًا هو الأمثل لقيام الجسم بهذه الوظائف، محذراً من النوم ساعات أقل لأنّ ذلك سوف يؤثر على الصحة العامة، وقد يؤدي إلى زيادة الوزن الذي يصعُب خسارته، حتى مع الالتزام بنظامٍ غذائي وممارسة الرياضة.

وأشار إلى أنّ ممارسة الفتاة للرياضة يومياً بما في ذلك رفع الأثقال، لا يؤثر بالسلب على الأنوثة، بل تُسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين المزاج، ويساعدها على التخلص من الضغوط المختلفة، موضحاً أنّ النشاط البدني المنتظم يُقلل من فرص الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان بنسبة تصل إلى 30-40%، إلى جانب تحسين الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية.

وحذّر من مخاطر تناول السكر بأنواعه كافة، واصفاً إيَّاه بأنّه العدو الأول للبشرة، إذ يؤدي إلى تكسير الكولاجين، ما يتسبّب في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة في الوجه، كما تطرق إلى مخاطر شرب القهوة على معدة فارغة، مشيراً إلى أنّها تؤثر على قدرة الجسم على التعامل مع التوتر وتقلل من التركيز، فضلاً عن تأثيرها السلبي على النوم المنتظم، ونصح بتناول القهوة بعد وجبة الفطور وتجنّبها بعد الساعة الثانية ظهراً، لأنّ تأثير القهوة في جسم الإنسان قد يستمر من 8-12 ساعة.

ونوّه الدكتور كريم علي بأهمية فيتامين ( C) وفيتامين ( D )، معتبراً أنّهما أعظم العناصر التي يحتاجها الجسم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على صحة الجسم وهذا يتطلب وعياً مستمراً باتباع أسلوب حياة متوازن يشمل التغذية السليمة، والنوم الجيد، وممارسة الرياضة بانتظام.