"منتدى المرأة".. أيشواريا راي تستعرض إسهاماتها في مجال العمل الإنساني

في إطار استضافته لصانعات تأثير ملهمات من حول العالم، وضمن فعاليات يومه الثاني والختامي، تحدثت أمام منتدى المرأة العالمي -دبي 2024، نجمة بوليوود والسينما العالمية ايشواريا راي حول إسهاماتها في مجال العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم من أجل تحسين حياة النساء والأطفال ومكافحة الأمراض المزمنة مثل السرطان والإيدز، من خلال عملها كسفيرة للنوايا الحسنة في برنامج الأمم المتحدة.

وأشادت ايشواريا راي في كلمة لها في ختام فعاليات المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بدور المنتدى كمنصة رائدة لتمكين النساء في جميع انحاء العالم وتعزيز مكتسبات المرأة في كافة القطاعات، وتقديمه نماذج وقصصا ملهمة لاستنهاض الجهود الدولية نحو تأكيد دور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية وكملهمة في عملية الانتقال بالعالم نحو مستويات معيشية أفضل، بما يضمه المنتدى من حضور عالمي مميز في تجمع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وانتقلت ايشواريا للحديث عن جهودها في مجال مكافحة مرض السرطان في الهند ودول العالم من خلال دعمها لمبادرة عالمية مخصصة للاكتشاف المبكر للمرض وتقديم فرصة أفضل لعلاجه، مشيرة إلى أن مرض السرطان شهد على مدى السنوات الخمس الماضية ارتفاعا بنسبة 20% على مستوى العالم، وراح ضحيته في العام 2020 نحو 10 ملايين شخص، وأن هناك توقعات بارتفاع نسب الإصابة بالمرض الخطير، حيث أكدت ايشواريا أنها تجدد التزامها بمواصلة بذل الجهود من أجل مساعدة مرضى السرطان في الشفاء.

وأشارت ايشواريا راي إلى تعاونها مع جمعية "قطار الابتسامة" في الهند لمكافحة أمراض الأطفال ولاسيما الأمراض المتعلقة بصعوبة التحدث لديهم وذلك من خلال بناء مراكز رعاية صحية وتقديم علاجات مجانية.

كما تطرقت إلى عملها كسفيرة للنوايا الحسنة لمكافحة مرض الايدز، مشيرة إلى أنها تأمل في القضاء على هذا المرض على مستوى العالم بحلول العام 2030 وقالت "إن مقياس نجاح المرء في الحياة لا يتعلق بما حققه، ولكن بالعمل الخيري الذي قدمه طوال حياته".