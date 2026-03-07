مجموعة الفردان تسهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لـ«حد الحياة»

أعلنت مجموعة الفردان عن إسهامها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق أهدافها الإنسانية.

مستهدفات نبيلة

وقال الدكتور مهدي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: «تجسد حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة دولة الإمارات في مساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومنح أطفال تلك المجتمعات الأولوية في البرامج والمشاريع، لإنقاذهم من الجوع وحمايتهم من مخاطر سوء التغذية الحاد».

وأضاف: «إسهامنا في هذه الحملة الرمضانية الجديدة، تنبع من قناعتنا بأهمية العمل الخيري لمكافحة جوع الأطفال في العالم، وضرورة تكاتف الجهود لتحقيق المستهدفات النبيلة لهذه الحملة، التي تعبر عن فهم إماراتي عميق للتحديات الإنسانية التي يواجهها العالم».

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال الإسهامات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999.

كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«&e» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن الإسهام في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات». كما يمكن الإسهام في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.

خدمة الإنسان

إلى ذلك تشارك «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، كشريك رئيسي لحملة «حدّ الحياة».

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»: «تعكس مشاركتنا كشريك رئيسي في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام.

وترجمة رؤيتنا في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع وحماية الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم».

وأضاف: «نحرص في (إي آند الإمارات) على توظيف حلولنا التكنولوجية ومنصاتنا الرقمية لتعزيز وصول رسالة الحملة إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام بسهولة ويسر، ويرسخ التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة الرمضانية النبيلة، ويدعم تحقيق أهدافها الإنسانية».

أرقام مميزة

وتدعم «إي آند» حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي الإسهامات للحملة من خلال أرقام مخصصة، إضافة إلى إرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، وترويج الحملة عبر منصاتها المتنوعة مثل Smiles، وGoChat.

وأعلنت «إي آند» عن تخصيص مجموعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك في مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

حيث يُنظم المزاد بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» في 7 مارس الجاري في فندق أرماني دبي في برج خليفة، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 0500000012، 0500000013، 0500000023، 0500000024، 0500000036، 0500000037، 0500000063،0500000064، 0500000161، 0500000181.

كما تسهم «إي آند» في ترويج حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير الحملة وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.