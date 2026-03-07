«الطاقة والبنية التحتية» تنظّم مبادرات إنسانية تعزز العطاء والتكافل المجتمعي

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية سلسلة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعكس نهجها المؤسسي في ترسيخ ثقافة التطوع والتراحم وتعزيز التضامن المجتمعي.

وشهدت الوزارة تنظيم مبادرة «المير الرمضاني»، حيث شارك المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وموظفوها في تعبئة وتجهيز السلال الغذائية، التي جرى توزيعها على الأسر المتعففة، بما يجسد روح العمل التطوعي ويعزز الشراكة مع الجهات الوطنية في دعم الفئات المستحقة خلال الشهر الفضيل.

وفي سياق متصل، نظّمت الوزارة في ديوانها بدبي وفروعها في مختلف إمارات الدولة إفطاراً جماعياً لموظفي فئة الخدمات المساندة وعائلاتهم، في أجواء أسرية يسودها الود والتقدير، بحضور المهندس شريف العلماء، والمهندس محمد المنصوري، وتأتي هذه المبادرة تقديراً لعطاء هذه الفئة ودورها الحيوي في دعم مسيرة العمل.

عمرة

كما أوفدت الوزارة عدداً من موظفيها من فئة المستخدمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، في مبادرة إنسانية تعكس حرصها على دعم موظفيها وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية، بما يرسّخ قيم التراحم والتآخي التي يجسدها الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ عام الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترجمة قيم العطاء إلى مبادرات عملية تسهم في دعم الأسر وترسيخ ثقافة التكافل في المجتمع الإماراتي.