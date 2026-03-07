«إسلامية دبي» تكرّم 20 فائزاً في «تحدي مؤذن الفريج»

كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 20 فائزاً في مبادرة «تحدي مؤذن الفريج»، ضمن مبادراتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، تقديراً لتميزهم في أداء الأذان.

وتمكينهم من رفعه في مساجد الأحياء طوال الشهر الفضيل، في خطوة تجسد حرص الدائرة على اكتشاف المواهب الناشئة ورعايتها، وترسيخ حضور الشعائر الإسلامية في وجدان النشء وسلوكهم اليومي.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الأطفال من مختلف مناطق الإمارة، حيث أتيحت لهم فرصة إبراز قدراتهم الصوتية في أداء الأذان أمام لجنة متخصصة، اختارت نخبة من الأصوات المتميزة لتتولى رفع الأذان في مساجد الفرجان.

كما حرصت الدائرة على توزيع المشاركين على مساجد قريبة من مناطق سكنهم، بما ييسر عليهم أداء هذه الشعيرة ويعزز ارتباطهم بمسجد الفريج، ويقوي الصلة بين النشء والمسجد في محيطهم المجتمعي.رؤيةوتجسد المبادرة رؤية الدائرة في الاستثمار في النشء وبناء شخصياتهم على القيم والهوية، عبر تمكينهم من أداء شعيرة الأذان في مساجد أحيائهم، بما يحمله ذلك من دلالات تربوية ومجتمعية تعزز الصلة بين الأسرة والمسجد.

وترسخ مكانة المسجد بوصفه منارة هداية واحتضان للأجيالوأكد عبدالله أبو بكر باصلعه، مسؤول مبادرة مؤذن الفريج، أن تكريم الفائزين في «تحدي مؤذن الفريج» يأتي تقديراً لالتزامهم ومثابرتهم وما أظهروه من تميز في أداء الأذان.

موضحاً أن إتاحة الفرصة لهم لرفع الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان تمنحهم تجربة إيمانية واقعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على تطوير قدراتهم، بما يؤهلهم ليكونوا مستقبلاً من أصوات المساجد وحَمَلة رسالتها في المجتمع.

الفائزونوضمت قائمة الفائزين في «تحدي مؤذن الفريج»: محمد يوسف محمد، خليفة يوسف خلفان المدحاني، راشد خالد الكتبي، أحمد محمد الخوري، حارب محمد الفارسي، عبد الرحمن خالد إسماعيل، حمدان عارف الشحي، راشد سعيد المدحاني، سعيد خالد عبيد، حمدان محمد حسن، محمد خالد الفلاسي، عبد العزيز محبوب علي، هزاع بدر النقبي، سعود أبو بكر سعد، عبد الرحمن محمد علي، حمدان فهد محمد، عبد الملك محمد حسن، عبدالله الوليد الهاجري، صقر عمر عبد الواحد، ومايد بخيت المهيري، حيث جرى تكريمهم تقديراً لتميزهم في الأداء.