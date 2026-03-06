عبدالرحيم الزرعوني يدعم «حد الحياة» بـ 10 ملايين درهم

أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم بالغزوز الزرعوني عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة

«حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثماره في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتركز الحملة بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وقال عبدالرحيم بالغزوز الزرعوني: «تمثل مبادرة حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً دعوة مفتوحة للجميع لأن يكونوا سبباً في إنقاذ حياة طفل يعاني من الجوع وسوء التغذية».

وأضاف: «دولة الإمارات تسعى دائماً عبر مبادراتها الكريمة إلى حشد الجهود لخدمة القضايا الإنسانية ومساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، وهذه المبادرات هي ثمرة رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة التي ترسخ قيم التسامح والتعاضد، وتجعل من العطاء جزءاً لا يتجزأ من الهوية الإماراتية، ونفخر بالمشاركة في هذه الحملة الرمضانية النبيلة».