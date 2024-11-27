مؤسسة دبي للمرأة و"دبي للثقافة" تنظمان حفل عشاء لضيوف الدورة الثالثة

أقامت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظمة لمنتدى المرأة العالمي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "الشريك الثقافي للمنتدى"، حفل عشاء في حي الشندغة التاريخي على شرف ضيوف الدورة الثالثة للمنتدى المنعقد تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

حضر حفل العشاء، ضيوف المنتدى السيدات الأول من الدول الصديقة والشقيقة المشاركات في المنتدى ونخبة من الوزراء والوزيرات وصنّاع القرار والخبراء الدوليين من المنطقة والعالم، إلى جانب شركاء المنتدى من القيادات والمسؤولين في المنظمات والمؤسسات العالمية، ومنى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وهالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من القيادات والشخصيات النسائية البارزة في الدولة.

ثنائية دبي الفريدة

وفي هذه المناسبة، رحبت منى غانم المرّي، بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في المنتدى، مؤكدةً أن الشعار الذي يحمله المنتدى في دورته الثالث وهو "قوة التأثير" ينسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تؤمن بأهمية تعزيز فرص الحوار وبناء الشراكات لمستقبل افضل لشعوب المنطقة.

وقالت تميكن المرأة وتعزيز فرص مشاركتها في بناء مستقبل شعوب المنطقة، ليس مجرد حلم أو شعار، بل هو هدف أثبتت دولة الإمارات من خلال تجربتها الرائدة أننا قادرون على تحقيقه معاً.

معربة عن سعادتها باستقبال ضيوف المنتدى في حي ومنطقة متحف الشندغة التاريخي الذي ظل شاهداً على تطور دبي وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً، لتثبت دبي للعالم أجمع أن المستقبل ملك لمن يجرؤ على الحلم والعمل".

وتابعت سعادتها، أن حي الشندغة التاريخي الذي يمتزج مع التقدم الحضاري والعمراني لمدينة دبي.. يعبر عن هويتها الفريدة والفكر الذي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. في ثنائية مدينة تجمع بين عراقة الماضي وجمالية الحاضر، لتتحول إلى افضل مدينة للعيش والعمل والوجهة الأولى للمواكب والكفاءات الإبداعية والقطاعات الثقافية من حول العالم.

العمق التاريخي

بدروها رحبت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، بضيوف منتدى المرأة العالمي – دبي 2024. وقالت سعادتها في كلمتها الترحيبية: "يشرفنا حضوركم في هذه المنطقة التاريخية ومشاركتكم في فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، الذي تستضيفه دبي سعياً منها لإقامة حوار بناء حول مستقبل المرأة في المنطقة والعالم".

وتابعت سعادتها، يوفر حي ومتحف الشندغة تجارب ثقافية متنوعة بما يحمله من بعد حضاري وإنساني وقصص ملهمة، كلها عوامل ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي.. فالثقافة من العوامل المهمة لدفع الحوار البنّاء بين الشعوب، ومنتدى المرأة العالمي الذي انطلق اليوم يعزز بلا شك هذا المفهوم.

مؤكدة أن حي ومتحف الشندغة التاريخي، يحمل خصوصية فريدة في ذاكرة الشعب الإماراتي، حيث حمل المكان الذكريات الأولى التي انطلقت منها مدينة دبي وقد اُتخذت بين احيائه القديمة أهم القرارات، بالإضافة إلى أنه الحي الذي نشأ فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي رأي فيه سموه خلال مرحلة طفولته صورة دبي المستقبل كمدينة عصرية عالمية المستوى.

جولة ثقافية

وقد اصطحب وفد من مؤسسة دبي للمرأة وهيئة دبي للثقافة والفنون ضيوف المنتدى في جولة للتعرف على ملامح من تاريخ وتراث دبي في حي الشندغة التاريخي، وقصة خور دبي منذ نشأته وأهميته التاريخية والاقتصادية لأهل دبي منذ القدم.

كما استمتع ضيوف المنتدى بتذوق الأطباق التي تم تحضيرها خصيصاً لحفل العشاء بمشاركة الشيف الإماراتي ميثاء الورشو، وانغام العازف الإماراتي عبدالله الشامسي.

ويُعد منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار "قوة التأثير"، هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال دعم المرأة، ويناقش من خلال أكثر من 130 جلسة وبمشاركة أكثر من 250 متحدث و 25 وزير ووزيرة من المنطقة والعالم، سبل بناء الشراكات التي تعزز دور المرأة وتأثيرها في الاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 6000 مشارك داخل دولة الإمارات وخارجها من القادة العالميين وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين.