«إقامة دبي» تواصل حملتها التوعوية «رحلة الكنز الذكي» في دبي هيلز

تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي حملتها المجتمعية التوعوية «من أجلكم نحن هنا – رحلة الكنز الذكي»، والتي تنطلق هذا العام في «دبي هيلز مول» خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو 2025، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ضمن نهج متواصل بدأته الإدارة منذ سنوات بهدف تعزيز وعي الجمهور بخدماتها الذكية.

وقد أحرزت الحملة، على مدار السنوات الماضية، نجاحات متميزة في استقطاب عدد كبير من الزوار من مختلف مناطق دبي، بفضل الأسلوب التفاعلي والمباشر الذي تعتمده في إيصال الرسائل التوعوية. وستواصل «إقامة دبي» تنظيم الحملة هذا العام في «دبي هيلز مول»، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، وتعريفهم بخدمات الإدارة الذكية والمتكاملة.

وتُقام الحملة بأسلوب تفاعلي يعكس التزام الإدارة بمبدأ «المتعامل أولاً»، وتستهدف تعزيز جودة حياة الأفراد عبر تعريفهم بخدمات مثل أذونات الدخول، والإقامة الذهبية، وخدمات الهوية والجنسية.

ويستند تصميم المنصة إلى مفهوم «رحلة الكنز الذكي»، الذي يحاكي تجربة المتعامل مع خدمات إقامة دبي بأسلوب تفاعلي وممتع، يجمع بين المعرفة والترفيه في بيئة تسويقية مبتكرة.

وأكد العميد عبدالصمد حسين سليمان على البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل، أن الحملة تُجسّد أحد المسارات المستمرة في استراتيجية «إقامة دبي» لتعزيز التواصل المجتمعي.