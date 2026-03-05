5 ملايين درهم مساهمة مجموعة شرف في «حد الحياة».. و«بيس هومز للتطوير العقاري» تقدم 5 ملايين دعماً للحملة

«دو» تخصص 10 أرقام هاتفية بلاتينية ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم للحملة

تواصلت المساهمات المجتمعية في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وأعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها في حملة «حد الحياة» بـ5 ملايين درهم، فيما أعلنت شركة «بيس هومز للتطوير العقاري» عن تقديم 5 ملايين درهم دعماً للحملة، وأعلنت «دو» عن تخصيص 10 أرقام هاتفية بلاتينية ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم للحملة.

وتفصيلاً، أعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بما يعبر عن رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات.

علامة مضيئة

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: «حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، علامة مضيئة في مسيرة الخير الإماراتية، والعمل الإنساني على مستوى العالم، لما تمثله من أهمية كبيرة في إطار الجهد الدولي لمكافحة جوع الأطفال».

وأضاف: «مشاركتنا في هذه الحملة الرمضانية الجديدة، تجسد التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، ومساندة المبادرات الكريمة التي تنطلق من دولة الإمارات في الشهر الفضيل، وتحمل الأمل وأسباب العيش الكريم إلى بقاع العالم».

إلى ذلك انضمت شركة «بيس هومز للتطوير العقاري»، إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث أعلنت الشركة عن تقديم 5 ملايين درهم دعماً للحملة. وتأتي هذه المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

إحسان رشيد: مساهمتنا في الحملة تأتي انطلاقاً من قيم العطاء والتضامن التي أرستها الإمارات

وقال إحسان رشيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيس هومز للتطوير العقاري»: «تأتي مساهمتنا في حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، انطلاقاً من قيم العطاء والتضامن التي أرستها دولة الإمارات.

كما تجسد حرصنا على المشاركة في هذا الحراك المجتمعي الواسع الذي تسعى الحملة من خلاله، إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً».

وأضاف: «يمثل دعم شركتنا للحملة استجابة للحاجة الملحّة لمواجهة أخطر أشكال الجوع التي تهدد حياة الأطفال في المناطق الأكثر هشاشة»، معتبراً أن إنقاذ حياة طفل واحد يعادل حماية أسرة كاملة ومنحها فرصة للنمو والاستقرار.

في إطار آخر أعلنت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، انضمامها كشريك إستراتيجي لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتعمل «دو» بموجب شراكتها مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بمستهدفاتها النبيلة بطريقة فعالة عبر تغيير اسم الشبكة إلى EdgeOfLife.

وتسخير إمكاناتها من أجل الترويج للحملة عبر كافة منصاتها، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة التي تشرح أهداف الحملة، وتحفز على دعمها من خلال الإسهام المباشر عبر رسالة نصية سريعة، ما يعزز التفاعل المجتمعي مع الحملة الرمضانية.

كما أعلنت «دو» عن تخصيص 10 أرقام بلاتينية مُميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، الذي سيتم تنظيمه في 7 مارس الجاري في فندق أرماني دبي في برج خليفة، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة الأرقام المميزة:

058-0000000، 058-0000001، 058-0000002،

058-0000003، 058-0000004، 058-0000005،

058-0000006، 058-0000007، 058-0000008،

058-0000009.

مبادرة نوعية

فهد الحساوي: «حد الحياة» تعكس ريادة الإمارات في العمل الخيري والإنساني

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لــ«دو»: «إن حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تمثل مبادرة إنسانية نوعية تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الخيري والإنساني، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لدعم الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم وتوفير الغذاء لهم بشكل مستدام».

وأضاف: «انطلاقاً من مواصلة التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بتسخير كافة إمكاناتنا التقنية والرقمية المتطورة لدعم الحملة وتعزيز وصول رسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع، بما يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة، وتمكين الأفراد من المساهمة بسهولة ويسر عبر مختلف القنوات المُتاحة، وبما يرسخ أثر المبادرة ويحقق أهدافها الإنسانية.

وفي إطار ذلك، نعتز بالمشاركة في مزاد (أنبل رقم) الخيري وتخصيص مجموعة من الأرقام المُميزة دعماً لأهداف الحملة، بما يُجسد شراكتنا الاستراتيجية في المبادرات الوطنية، ويعزز دورنا في دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والتضامن في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتنضوي حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة «إنقاذ الطفل»، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.