شرطة دبي تضبط 37 متسولاً في الأسبوع الثاني من رمضان

ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة، 37 متسولاً من مختلف الجنسيات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار «مجتمع واعٍ، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعد من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء.

والتي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل عن ضبط 37 متسولاً من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن شرطة دبي وفي إطار حرصها على مكافحة المظاهر السلبية، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين فيها لحماية المجتمع، مشيراً إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة في رمضان .