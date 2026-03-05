بحث التعاون بين محاكم دبي و«الاتحادية للضرائب»

استقبل القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في دبي، عبدالعزيز محمد فرج الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات القضائية والاتحادية في الدولة.

وناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك، حيث بحث الجانبان آفاق التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم منظومة العدالة والاقتصاد الوطني.

وفيما يخص التحول الرقمي ركز الاجتماع بشكل أساسي على تفعيل آليات الربط الإلكتروني بين المحاكم والهيئة، بهدف تسريع تبادل البيانات وضمان دقة الإجراءات القانونية والمالية، وتناول تطوير الخدمات بمناقشة سبل تبسيط العمليات القضائية المرتبطة بالنزاعات الضريبية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في أتمتة الخدمات وتسهيل رحلة المتعامل.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرارية هذه الاجتماعات التنسيقية لتطوير بيئة عمل متكاملة تدعم سيادة القانون وتعزز من كفاءة النظام القضائي والضريبي في الدولة.