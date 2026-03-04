طيران الإمارات تواصل تعليق رحلاتها حتى الأربعاء

أعلنت شركة طيران الإمارات استمرار تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات الأربعاء 4 مارس، وذلك نتيجة عمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وأكدت الناقلة أنها تشغّل خلال يومي 3 و4 مارس عدداً محدوداً من رحلات إعادة المسافرين العالقين إضافة إلى رحلات الشحن، مع منح الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات قائمة مسبقاً.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا إذا تم التواصل معهم مباشرة أو إذا كان لديهم حجز مؤكد على إحدى هذه الرحلات المحدودة.

وقالت طيران الإمارات إنها تتابع الوضع عن كثب، وسيتم تحديث جدول رحلاتها التشغيلية وفقاً لتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت الشركة ضرورة مراجعة حالة الرحلات بشكل مستمر عبر موقعها الرسمي emirates.com والبريد الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات بشأن التغييرات أو الإلغاءات قبل التوجه إلى المطار.

واختتمت الناقلة بيانها بالتأكيد على أن سلامة وأمن المسافرين وطاقم العمل تظل على رأس أولوياتها، شاكرة عملاءها على تفهمهم وصبرهم خلال هذه الفترة الاستثنائية.