استئناف جزئي لعمليات فلاي دبي من مطار دبي

أعلنت شركة فلاي دبي أمس استئناف عملياتها جزئياً من مطار دبي الدولي، مع تشغيل عدد محدود من الرحلات من المبنيين 2 و3، مع منح الأولوية للعملاء المتأثرين بالإغلاقات السابقة للمجال الجوي.

وأكد متحدث باسم فلاي دبي أن الشركة تتابع تطورات الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل على زيادة وتيرة العمليات فور رفع القيود المؤقتة.

ودعت فلاي دبي المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد التواصل المباشر معهم لتأكيد موعد المغادرة، مع ضرورة تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر قسم «إدارة الحجز» على موقع flydubai.com ، ومتابعة آخر المستجدات عبر الموقع أو من خلال وكيل السفر.

وختمت فلاي دبي بيانها بالتأكيد على أن سلامة المسافرين وطاقم الطائرة تظل على رأس أولوياتها، مع توجيه الشكر للعملاء على تفهمهم وصبرهم خلال هذه الفترة.