مركز إرادة يشارك في معرض الشرطة العسكرية

شارك مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026، وذلك عبر منصة توعوية تفاعلية هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر السلوكية المؤدية إلى الإدمان، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتدخل المبكر بما يسهم في حماية الفرد والمجتمع.

واطلع الزوار على المبادرات التوعوية والخدمات التخصصية التي يقدمها المركز، في إطار تكامل الجهود الوطنية لمواجهة آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية. وشملت مشاركة المركز عرض مواد توعوية مرئية وتثقيفية، إلى جانب تقديم استشارات تخصصية لزوار المنصة.

وأكد الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي بالمركز، أن المعرض يشكل منصة استراتيجية لعرض خدمات المركز، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير الخدمات بصورة استباقية ومستدامة.