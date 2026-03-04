209 ملايين مستخدم لمركبات الأجرة والليموزين في دبي 2025

نمو قوي
وأكد أن الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة من خلال الحجز الإلكتروني في عام 2025 يعكس التزام الهيئة بالابتكار والاستدامة وتقديم خدمات تنقل تتمحور حول المتعامل.
وأضاف أن زيادة عدد الركاب بنسبة 4.2 % مقارنة بعام 2024 تعكس تنامي ثقة المتعاملين بالخدمات المقدمة، فيما تبرز زيادة استخدام الحجز الإلكتروني بنسبة 13 % نجاح استراتيجية التحول الرقمي.
كما أكد مواصلة العمل على تعزيز جودة الخدمة، وتوسيع نطاق التنقل الأخضر، وضمان تجربة تنقل سلسة وموثوقة لجميع الركاب.
وأضاف شاكري: «إن القطاع أضاف خلال عام 2025 نحو 600 مركبة جديدة، ما أسهم في زيادة حجم الأسطول بنسبة 6 % مقارنة بعام 2024.
ويُعد اليوم 90 % من الأسطول التشغيلي من المركبات الهجينة أو الكهربائية، مع خارطة طريق واضحة للوصول إلى 100 % مركبات كهربائية بحلول عام 2040، دعماً لاستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050.
وأصبحت جميع مركبات الأجرة كذلك متاحة عبر منصات الحجز الإلكتروني خلال ساعات الذروة، بما يضمن موثوقية عالية وكفاءة في تلبية الطلب». وفي إطار الارتقاء براحة الركاب، أدخل القطاع تحسينات عدة شملت المقاعد الجلدية، ومعطرات داخل المركبات، وأضواء السقف الرقمية.
كما تم اعتماد مؤشرات أداء رئيسة جديدة لتعزيز جودة الخدمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم خدمات المفقودات والمعثورات وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة للسائقين.
وحافظ القطاع على مستويات أداء مرتفعة، حيث حققت أكثر من 75 % من الرحلات زمناً متوقعاً للوصول يقل عن 3.5 دقائق، بما يعكس التزام دبي بأعلى المعايير العالمية في خدمات التنقل.
توسع متسارع
كما ارتفع عدد الركاب إلى 71.4 مليون راكب، مدعوماً بانضمام 35 شركة ليموزين جديدة وإضافة نحو 2.500 مركبة.
كما يواصل القطاع تقدمه في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يشكل الأسطول الكهربائي 18 % من إجمالي المركبات، مع التزام جميع المشغلين بدمج المزيد من المركبات الصديقة للبيئة ضمن أساطيلهم.