209 ملايين مستخدم لمركبات الأجرة والليموزين في دبي 2025

واصل قطاع مركبات الأجرة في دبي زخمه التصاعدي خلال عام 2025، محققاً نمواً ملحوظاً في أعداد الركاب، وتحديث الأسطول، وجودة الخدمات.

وقد نقل القطاع نحو 209 ملايين راكب من خلال أسطول مسجل يضم 14.476 مركبة، بما يعكس التزام دبي بتوفير خيارات تنقل فعالة ومستدامة ومدعومة بالتقنيات الحديثة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن استخدام الحجز الإلكتروني واصل نموه المتسارع، حيث نُفَذت 45 % من إجمالي رحلات مركبات الأجرة عبر منصات الحجز الإلكتروني، مسجلاً زيادة بنسبة 13 % مقارنة بعام 2024، ما يعكس نجاح استراتيجية دبي في التحول من طلب المركبات في الشارع إلى قنوات الحجز الرقمية».

نمو قوي

وأشار إلى أن قطاع مركبات الأجرة سجل ارتفاعاً بنسبة 4.2 % في عدد الركاب، من 200.65 مليون راكب في عام 2024 إلى 209.02 ملايين راكب في عام 2025. كما ارتفع عدد الرحلات بنسبة 4.2 % ليصل إلى 120.1 مليون رحلة مقارنة بـ115.3 مليون رحلة في العام السابق.

وأكد أن الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة من خلال الحجز الإلكتروني في عام 2025 يعكس التزام الهيئة بالابتكار والاستدامة وتقديم خدمات تنقل تتمحور حول المتعامل.

وأضاف أن زيادة عدد الركاب بنسبة 4.2 % مقارنة بعام 2024 تعكس تنامي ثقة المتعاملين بالخدمات المقدمة، فيما تبرز زيادة استخدام الحجز الإلكتروني بنسبة 13 % نجاح استراتيجية التحول الرقمي.

كما أكد مواصلة العمل على تعزيز جودة الخدمة، وتوسيع نطاق التنقل الأخضر، وضمان تجربة تنقل سلسة وموثوقة لجميع الركاب.

وأضاف شاكري: «إن القطاع أضاف خلال عام 2025 نحو 600 مركبة جديدة، ما أسهم في زيادة حجم الأسطول بنسبة 6 % مقارنة بعام 2024.

ويُعد اليوم 90 % من الأسطول التشغيلي من المركبات الهجينة أو الكهربائية، مع خارطة طريق واضحة للوصول إلى 100 % مركبات كهربائية بحلول عام 2040، دعماً لاستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050.

وأصبحت جميع مركبات الأجرة كذلك متاحة عبر منصات الحجز الإلكتروني خلال ساعات الذروة، بما يضمن موثوقية عالية وكفاءة في تلبية الطلب». وفي إطار الارتقاء براحة الركاب، أدخل القطاع تحسينات عدة شملت المقاعد الجلدية، ومعطرات داخل المركبات، وأضواء السقف الرقمية.

كما تم اعتماد مؤشرات أداء رئيسة جديدة لتعزيز جودة الخدمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم خدمات المفقودات والمعثورات وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة للسائقين.

وحافظ القطاع على مستويات أداء مرتفعة، حيث حققت أكثر من 75 % من الرحلات زمناً متوقعاً للوصول يقل عن 3.5 دقائق، بما يعكس التزام دبي بأعلى المعايير العالمية في خدمات التنقل.

توسع متسارع

واختتم عادل شاكري تصريحه بالإشارة إلى أن قطاع الليموزين عبر الحجز الإلكتروني شهد بدوره نمواً لافتاً، مسجلاً زيادة بنسبة 25 % في عدد الرحلات، من 32.8 مليون رحلة في عام 2024 إلى 41 مليون رحلة في عام 2025.

كما ارتفع عدد الركاب إلى 71.4 مليون راكب، مدعوماً بانضمام 35 شركة ليموزين جديدة وإضافة نحو 2.500 مركبة.

ويعمل حالياً نحو 15 ألف مركبة على منصة الليموزين للحجز الإلكتروني، مع تحقيق 83 % من الرحلات زمناً متوقعاً للوصول يقل عن 3.5 دقائق.

كما يواصل القطاع تقدمه في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يشكل الأسطول الكهربائي 18 % من إجمالي المركبات، مع التزام جميع المشغلين بدمج المزيد من المركبات الصديقة للبيئة ضمن أساطيلهم.