«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «حدّ الحياة»

تشارك «الإمارات للمزادات» وللعام السادس على التوالي كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأكيداً لالتزامها بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعزز ثقافة العطاء وترسخ قيم التكافل في دولة الإمارات.

وتساهم شركة «الإمارات للمزادات» في تنظيم مزاد «أنبل رقم» الخيري بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويشهد مزاد «أنبل رقم» الخيري الذي يستضيفه فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم 7 مارس الجاري مشاركة عدد من الشخصيات البارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»: «إن حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني.

وتجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الرامية إلى إنقاذ حياة الأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الجوع وسوء التغذية حول العالم، بما يعزز نهجها القائم على إحداث أثر مستدام في المجتمعات الأكثر احتياجاً».

وأضاف: «فخورون بالمشاركة في تنظيم مزاد (أنبل رقم) الخيري، وسنسعى من خلاله إلى تعزيز أثر حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال توفير منصة تجمع أصحاب الأيادي البيضاء، والجهات الداعمة للمساهمة في ضمان وصول الغذاء للأطفال الأكثر حاجة، وتعكس قيم العطاء والتضامن التي تميز مجتمع الإمارات».

وتسعى حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، والذي يعتبر أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وتنضوي الحملة تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

