شرطة دبي: بناء أسرة رقمية واعية ركيزة أساسية في حماية النشء

شهد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، الجلسة الحوارية الرمضانية بعنوان «الأسرة الرقمية الآمنة»، التي نظمها المركز في مجلس حتا المجتمعي.

وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور عدد من الضباط وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الأسرة والتقنية.

وقال العميد مبارك الكتبي، إن تنظيم الجلسة الحوارية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتمكين الأسرة والشباب والناشئة، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة.

وأشار إلى أن بناء أسرة رقمية واعية يشكل ركيزة أساسية في حماية النشء وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، من خلال التثقيف والتأهيل لمواجهة التحديات التقنية المعاصرة.

وأضاف أن الجلسة تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت الآمن الذي تحتفي به الدولة كل عام في شهر فبراير، ما يؤكد الالتزام المستمر في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، والعمل على ترسيخ ثقافة رقمية آمنة ومسؤولة تدعم جودة حياة الطفل والأسرة، وتسهم في إعداد جيل رقمي قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

وأوضح العميد مبارك الكتبي، أن الجلسة الحوارية سلطت الضوء على دور الأسرة شريكاً أساسياً في تمكين الطفل من الاستخدام الواعي للتقنية، وبناء علاقة رقمية قائمة على الثقة والحوار والرقابة الإيجابية، بما يعزز الأمان النفسي والاجتماعي داخل البيت وخارجه.

كما أنها تستعرض أبرز التحديات التي قد تواجه الأسرة في متابعة الأبناء إلكترونياً، مثل التنمر الرقمي، والاستدراج الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، مع تقديم إرشادات عملية تمكّن الأسرة من الوقاية والتعامل الواعي مع هذه المخاطر، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، بما يرسخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة للأسرة.