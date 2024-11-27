محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1169 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 1169 من المحكومين نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين.

يأتي أمر سموه استلهاماً لروح الاتحاد وما ارتبط بها من معاني التسامح والعطاء، والحرص على منح المشمولين فرصة جديدة للعودة إلى طريق الصواب واستئناف حياتهم كأشخاص صالحين ونافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، في إطارٍ كامل من احترام القانون الذي يضمن أمن وسلامة واستقرار المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار، لتظل دولة الإمارات على الدوام القدوة في إعلاء كلمة القانون وتأكيد مكانته كضمانة تحمي مكتسبات الوطن وتصون عليه مقدراته وتكفل لجميع أفراده البيئة الآمنة والداعمة التي تمكنهم من العمل والإبداع والتميز.

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، البدء الفوري في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل تنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن إدخال السعادة والبهجة على أسر وذوي المشمولين بالأمر في هذه المناسبة الوطنية الغالية.