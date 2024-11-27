خلال "الكونغرس العالمي" .. مدينة دبي للإعلام تؤكد التزامها بالارتقاء بقطاع الإعلام

سلطت مدينة دبي للإعلام، التابعة لمجموعة تيكوم، الضوء على أثر الإبداع الغنيّ بالتنوّع الثقافي وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 28 نوفمبر في مركز أدنيك – أبوظبي.

وشهد القطاع الإعلامي الخاصّ بمجموعة تيكوم، والذي يضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات، نمواً ملحوظاً هذا العام حيث ارتفع قاعدة عملائه خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 10% على أساس سنوي لتتخطى 4,000 عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، كما بات يضمّ مجموعة من المواهب التي تخطّى عددها 40.500 موظف متخصّص في شتى مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والإبداع.

وأشاد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات، بالدور المحوري الذي تلعبه المواهب الإبداعية ضمن المشهد الإعلامي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع للإسهام في رسم مستقبل قطاع الإعلام.

ولفت إلى مواصلة العمل على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات الإعلام وصناعة المحتوى، بجانب الحرص على توفير بيئة داعمة وحاضنة للمواهب والكوادر الإعلامية ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للإبداع والابتكار الإعلامي.

وأكد أن المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام تأتي مواصلة للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي عبر تعزيز التعاون مع مختلف أطراف القطاع لتحقيق أثر عالمي ملحوظ.

وتستعرض مدينة دبي للإعلام خلال "الكونغرس" رؤى حول مستقبل القطاع والدور البارز الذي يلعبه مجتمعها الرائد، كما تلقي الضوء على أبرز النتائج الواردة في تقرير "الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024"، والذي تمّ إصداره في سبتمبر الماضي بالتعاون مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.

وستكون مدينة دبي للإعلام ، منصّة بارزة لاغتنام فرص نمو التي يقدمها الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي المتوقع أن تصل قيمته إلى 27 تريليون درهم بحلول عام 2030، وفقاً للتقرير الذي تمّ إعداده بالشراكة مع "مونستار لاب" والذي يتعمّق في دراسة أثر التكنولوجيا المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب والواقع الافتراضي، على قطاع الإعلام.

وتشارك مدينة دبي للإعلام في هذا الحدث إلى جانب شركات ناشئة في حاضنة الأعمال “in5” للإعلام، وهي حاضنة الأعمال الناشئة وروّاد الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ من مقرّها القائم في مدينة دبي للإنتاج، شركات ناشئة يرتبط اسمها بأبرز الابتكارات في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى، على غرار "إيه آي استوديو" و"بروكرييتڤ".

كما تشارك شركتا "إنفينيتي" و"بيتافكس" في منصّة الابتكار وبرنامج "نيكس-تك"، الذي يزوّد الشركات الناشئة بفرصة تسليط الضوء على تطبيقاتها وآخر ابتكاراتها في مجال الإعلام.