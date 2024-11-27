في جلسة حول صانعات التأثير .. ليما غبوي تستعرض مساهمتها بإحلال السلام في ليبيريا

استعرضت ناشطة السلام الليبيرية ليما غبوي مؤسس ورئيس منظمة غبوي للسلام والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في جلسة حول صانعات التأثير ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024 الذي انطلق أمس في دبي ويستمر يومين، تجربتها في المساهمة بإحلال السلام خلال الحرب الأهلية في ليبيريا، ودورها الرائد في حشد جهود ودعم المرأة الليبيرية في مواجهة الحرب الأهلية وتحفيزهن لمواجهة التحديات.

ودعت غبوي إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية للمرأة وانعدام التوازن بين الجنسين في العديد من المجتمعات على مستوى العالم، مؤكدة أن أي تغيير في أي دولة لاسيما فيما يتعلق بحقوق وقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين ، ينبغي أن يأتي من خلال سعي المرأة ذاتها لأن لا أحد يسهم في تغيير أوضاع المرأة إلا المرأة نفسها.وأشارت في هذا الصدد إلى جهودها هي وبعض النساء الناشطات في بلدها لتأسيس منظمة أفريقية تعرف باسم "المرأة من أجل السلام والأمن" لإيصال صوتهن والمطالبة بعودة الأمن والأمان والسلام في بلدهن.

وتحدثت غبوي عن جهودها الخاصة في تحفيز المرأة في بلدها لإنهاء الحرب الأهلية ودعم قيم السلام ونبذ العنف.

ودعت كل نساء العالم للمطالبة بحقوقهن والمساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وقالت :" من أجل التغيير، افعلوا شيئا واحدا، شيئا يخاف الآخرون الإقدام عليه".