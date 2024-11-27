هدى قطان: "دبي أرض الفرص والأحلام وتشجيع الابتكار والتميز

سلطت جلسة صانعات التأثير "الرحلة نحو شركات مليونية"، خلال فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 الضوء على قصّة نجاح خبيرة التجميل العراقيّة الأمريكيّة هدى قطان، والتي بدأت من حلم بسيط وانطلقت إلى العالميّة ببناء امبراطورية لمستحضرات التجميل باسم "هدى بيوتي"، وتقدَّر قيمتها بأكثر من مليار دولار، حيث أكدت أن العمل الجاد والتصميم والشغف بالجمال ساهم في نجاحها، مشيرة الى أن الكثيرين حول العالم يراهنون على دبي باستثماراتهم وبمواهبهم وبثرواتهم فهي مدينة الاحلام وارض الفرص.

وفي جلسة تحت عنوان "صانعات التأثير الرحلة نحو شركات مليونيه"، أدارتها خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير "فوربس" الشرق الأوسط واستضافت فيه هدى قطان، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة هدى بيوتي، جرى استعراض انجازات المرأة وكيفية تحديها الصعاب ودخولها العالمية، حيث اكدت هدى قطان انها بدأت مسيرتها من الصفر.

وقالت قطان إن الطموح، الشغف والمثابرة هي العناصر التي تحتاجها أي امرأة لتحقيق هدفها والوصول إلى القمة، مشيرة إلى أن دبي ساهمت في تحقيق إنجازاتها وأحلامها، فهي أرض الفرص والأحلام حيث تشجع الابتكار والتميز.

كما أن تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي ساهم أيضا في هذا النجاح حيث تقدم نصائح في مجال التجميل ومراجعات حول بعض مستحضرات التجميل لمتابعيها، بالإضافة إلى لحظات من حياتها مع عائلتها وأصدقائها في منزلها في دبي.

وأوضحت هدى قطان في ردها على سؤال حول انطلاقتها الفعلية، إن بداياتها في عالم التجميل وفن المكياج بدأت فعليًا في لوس أنجلوس في امريكا، وبتشجيع من إحدى أخواتها بدأت تعطي دورات تعليمية ونصائح في التجميل عبر موقعها الإلكتروني، لتنطلق بعدها في الخوض في عالم الأعمال عبر منتجاتها تحت اسم هدى بيوتي.

وتابعت هدى قطان ان الطريق إلى النجاح العالمي الذي وصلت إليه لم يكن سهلا حيث واجهت العديد من التحديات، منها كيفية إحضار العلامة التجارية إلى السوق العالمية. حيث تمكنت من التغلب على كل هذه التحديات وأنشأت في النهاية خط المكياج الخاص بها، والذي يتكون من 140 منتجًا.