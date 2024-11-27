"دبي للإعلام" تنظم جلسة بعنوان "دور المرأة المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، استضافت منصة الإعلام جلسة نقاشية تحت عنوان "دور المرأة المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" وهي إحدى الجلسات التي تنظمها مؤسسة دبي للإعلام ضمن جدول فعاليات المنتدى.

استضافت الجلسة كلاً من، هدير الخضري، مدير موقع اللغة العربية في ESG، وصالح جعفر، المدير التنفيذي لشركة ESG، وناقش الجلسة التي ادارتها الإعلامية منال الخطيب دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والمياه النظيفة والزراعة المستدامة.

وأكد المشاركون خلال الجلسة، على قدرة المرأة على ابتكار حلول للتحديات البيئية، وقيادة المؤسسات العاملة في مجال الاستدامة.

كما عرض المشاركون في الجلسة النقاشية، ضمن محور آليات تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية، مجموعة من المشاريع النسائية الرائدة في مجال الاستدامة، مثل الطاقة الشمسية، والزراعة العضوية، وإدارة النفايات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي واجهت هذه المشروعات وكيفية التغلب عليها.

وأضاف المشاركون في الجلسة: "أن إبراز دور المرأة التربوي والتنموي إعلامياً في نشر ثقافة الوعي البيئية في المجتمع، يساهم في ترسيخ قيم الأمن البيئي، ومن هذا المنطلق تستهدف الحكومات المرأة كعامل مؤثر نحو التغيير المستدام، كما جاء في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل امرأة وتوفير فرص متساوية للمرأة للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل المناسب والتمثيل في عمليات صنع القرار.