منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 يواصل فعالياته بمشاركة عدد من المشاهير وصناع التأثير

يواصل منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي يقام في مدينة جميرا وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة عدد من المشاهير وصناع التأثير في مجالات الفنون والإبداع والمحاماة والإعلام.

ستشارك المحامية الأمريكية كاميل فاسكيز اليوم، كمتحدثة رئيسية ضمن جلسات صانعات التأثير، والتي اشتهرت بعملها مع شركة براون رودنيك القانونية في تمثيل الممثل الأمريكي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد والتي شغلت الملايين من متابعي النجم العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق عدة حول العالم.

وستشارك فاسكيز الحضور قصتها الملهمة كابنة لمهاجرَين لاتينيَين، وكيف تشكلت تربيتها وطموحاتها المهنية حتى وصلت إلى النجومية في عالم المحاماة.

وسوف تتطرق فاسكيز إلى الاستراتيجيات الأكثر فعالية في خلق بيئة شاملة، وعلى وجه الخصوص في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً مثل مهنة المحاماة، كما تتطرق الجلسة إلى دفاعها عن جوني ديب وكيف استعدت قانونياً وذهنياً لقضية بهذا الحجم، والجانب الأكثر تحدياً في التعامل مع هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا في السنوات الأخيرة وتابعها الملايين حول العالم، والدروس المستفادة منها للتعامل مع الحالات المستقبلية.

يُذكر أن منتدى المرأة العالمي - دبي في نسخته الثالثة، يعقد تحت شعار "قوة التأثير" بمشاركة أكثر من 3000 شخص من حول العالم، ويتناول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل المرأة، ضمن أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل يتم تنظيمها على مدى يومين ويتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.

وتتركز نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور رئيسية، هي اقتصاد المستقبل، ومجتمعات المستقبل، وجهود مشتركة، ومسؤوليات مشتركة وتكنولوجيا مؤثرة، وابتكارات مؤثرة.

للاطلاع على الأجندة:https://agenda.globalwomensforumdubai.com/day2-ar