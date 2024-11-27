أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن راشد رسخت مكانة دبي الريادية قوة عالمية في قطاع الطيران

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستشرافية وقيادته الحكيمة، شكلت الركيزة الأساسية لنجاح طيران الإمارات، وترسيخ مكانة دبي الريادية كقوة عالمية في قطاع الطيران.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تشرفنا باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، برفقة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مناسبة تاريخية لتدشين أول طائرة إيرباص A350 التي تنضم إلى أسطول طيران الإمارات".

وأضاف سموه: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستشرافية وقيادته الحكيمة، شكلت الركيزة الأساسية لنجاح طيران الإمارات، وترسيخ مكانة دبي الريادية كقوة عالمية في قطاع الطيران".

وتابع: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتوسع، وسيسهم انتقالنا مستقبلاً إلى مطار آل مكتوم الدولي، في تعزيز بنيتنا التحتية وقدراتنا بشكل كبير، ليكون مركزاً لأسطولنا الجديد وداعماً لازدهار دبي كما سيؤدي دوراً محورياً في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وضمان الازدهار المستدام لسنوات قادمة".