شرطة دبي تحذر من الاحتيال تحت ستار سكن للإيجار

حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من انتشار أسلوب احتيالي جديد يستهدف الراغبين في استئجار الشقق السكنية، وذلك من خلال نشر إعلانات إيجار وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بأسعار مغرية تقلّ عن السعر السوقي.

وأوضح مركز مكافحة الاحتيال، ضمن حملته المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أن المُحتالين يعمدون إلى عرض شقق في مواقع مميزة وبإيجارات منخفضة لجذب الضحايا، مستغلين حاجة البعض إلى السكن السريع أو البحث عن أسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المُحتالين يستغلون تواصل الضحية معهم، ثم يطلبون منه تحويل مبلغ مالي كـ«عربون حجز» أو «رسوم توثيق» أو «مبلغ كضمان جدية لرغبته في الاستئجار»، وذلك قبل تمكينه من معاينة العقار أو توقيع عقد رسمي.

وأضاف المركز أن المُحتالين غالباً ما يستخدمون صوراً مسروقة من إعلانات حقيقية، أو يعرضون عقارات غير مملوكة لهم، وقد ينتحلون صفة مالك العقار أو موظف في مكتب عقاري وهمي.

وفي بعض الحالات، يتم تزويد الضحية بنسخ عقود مزورة أو مستندات غير صحيحة لمحاولة إضفاء طابع قانوني على جرائمهم.

وأشار مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائمين من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والجهات المالكة للشقق السكنية.

كما دعا مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال أو أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.