9.5 ملايين وجبة إفطار خلال الأسبوع الأول من رمضان بدبي

سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مؤشرات لافتة في تنفيذ مبادرات إفطار الصائمين، حيث تم إنجاز أكثر من 1650 طلباً لتوزيع الوجبات، بإجمالي 850 ألف وجبة يومياً.

كما بلغ عدد الخيم الرمضانية المعتمدة أكثر من 110 خيم، تضمنت ما يزيد على 116 ألف وجبة إفطار.

وبذلك تجاوز إجمالي عدد الوجبات المنفذة خلال الأسبوع الأول فقط أكثر من 9.5 ملايين وجبة إفطار، في انعكاس مباشر لحجم الحراك المجتمعي واتساع نطاق المبادرات الرمضانية المنظمة في الإمارة، ضمن منظومة تشغيلية تعتمد أعلى معايير الحوكمة والكفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.

وأكد عبدالرحمن يوسف عبدالله، رئيس قسم ترخيص المؤسسات والفعاليات الخيرية، أن النتائج المسجلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان تعكس تكامل الجهود بين فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين، وتعزز مكانة المبادرات الرمضانية بوصفها نموذجاً للعمل الخيري المنظم الذي يجمع بين سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وأضاف أن الاقتراب من 10 ملايين وجبة إفطار في هذه المرحلة المبكرة من الشهر المبارك يجسد وعي المجتمع بأهمية العطاء المؤسسي، ويعكس حرص الدائرة على تحويل مبادرات إفطار الصائمين إلى أثر مستدام يرسخ قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.