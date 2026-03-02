المدفع «الرحّال» في فندق أتلانتس ومسجد الشيخة ميثاء في حتا

ينتقل المدفع «الرحّال» التابع لشرطة دبي، اليوم، إلى فندق أتلانتس بدبي، لمدة يومين (13 - 14 رمضان)، وإلى مسجد الشيخة ميثاء في حتا لمدة 4 أيام (13 - 16 رمضان)، وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بالأجواء الرمضانية، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل.

الجدير ذكره أن المدفع الرحّال سيزور خلال شهر رمضان 17 منطقة، وسينتقل من حديقة زعبيل إلى مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي آر، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، ثم منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، وبعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليها «فيدا كريك هاربر»، وأخيراً حديقة البرشاء.

وتولي شرطة دبي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك، لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات، فيما هناك 6 مدافع ثابتة طيلة الشهر الفضيل في كل من: «منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستيفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور».