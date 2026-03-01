«ثياقو آند كو»: 100 ألف درهم عوائد سنوية مدى الحياة لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

في خطوة تعكس التزام المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة بدعم المبادرات الإنسانية المستدامة، أعلنت «ثياقو آند كو»، العلامة الإماراتية المتخصصة في القهوة المحضرة بأسلوب خاص، عن تخصيص مبلغ 100 ألف درهم سنوياً دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع «عام الأسرة».

وتأتي هذه المبادرة عبر تطبيق استقطاع رمزي من كل فاتورة صادرة في جميع فروع المقهى ابتداءً من شهر فبراير 2026، بحيث يتحوّل هذا الالتزام إلى مساهمة وقفية مستدامة تمتد مدى الحياة دعماً للأيتام. وسيتم توجيه ريع هذا الاستقطاع إلى الوقف، لتتحول كل تجربة قهوة إلى مساهمة مستدامة في دعم الأيتام، بما يجسد نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية بين رواد الأعمال والعمل الوقفي.

وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي تسعى إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، عبر استثمار المساهمات المجتمعية وتوجيه عوائدها طويلة الأجل لتغطية احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل.

وتعكس مساهمة «ثياقو آند كو» الدور المتنامي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الأولويات الوطنية، حيث لم تعد المسؤولية المجتمعية حكراً على المؤسسات الكبرى، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من ثقافة رواد الأعمال الشباب والعلامات المحلية الطموحة. وقال يوسف الهاشمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ثياقو آند كو»: نؤمن في ثياقو آند كو بأن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بجودة منتجه، بل بمدى إسهامه في خدمة المجتمع.

ومن خلال تخصيص جزء من عائداتنا السنوية لدعم حملة وقف أم الإمارات للأيتام، نهدف إلى تحويل كل فنجان قهوة نقدمه إلى أثر إنساني مستدام. ولا شك أن هذه المبادرة تمثل بالنسبة لنا استثماراً في مستقبل الأيتام، وتجسيداً لقيم العطاء والتكافل التي نشأنا عليها في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، أن مساهمة المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة تعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية في العمل الوقفي، مشيراً إلى أن كل مساهمة، مهما كان حجمها، تسهم في بناء منظومة وقفية مستدامة تحقق أثراً إنسانياً طويل الأمد للأيتام والمجتمع.