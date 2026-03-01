«دبي الخيرية» توزع 395 ألف وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تحقيق حصيلة استثنائية في مبادرتها الإنسانية «إفطار صائم» خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، حيث نجحت في توزيع 395 ألف وجبة إفطار على الصائمين داخل الدولة وخارجها.

وفي تفاصيل المشهد الميداني، باشرت فرق العمل في «دبي الخيرية» منذ اليوم الأول للشهر الفضيل تنفيذ خطة تشغيلية واسعة النطاق، شملت تقديم 30 ألف وجبة إفطار يومياً للفئات العاملة وذوي الدخل المحدود داخل الدولة، لتصل الحصيلة الإجمالية في الأيام العشرة الأولى إلى 300 ألف وجبة. وخارج الدولة قامت بتوزيع 9500 وجبة يومياً، بحصيلة إجمالية بلغت 95 ألف وجبة إفطار صائم.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، أن مبادرة «إفطار صائم» هي منظومة إنسانية متكاملة تندرج تحت مظلة الحملة الرمضانية «يدوم الخير»، موضحاً أن هذه الحملة تستهدف الوصول إلى مئات الآلاف من المستفيدين بمستويات طموحة، مجسدةً تضافر الجهود الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام والأفراد، في مشهد يعكس التلاحم المجتمعي الفريد الذي يجسد قيم العطاء الأصيلة التي تتبناها القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

وأضاف أن المبادرة حظيت باستجابة واسعة وتفاعل لافت من المتبرعين وسفراء الخير، نظراً لما تمثله من قيمة دينية ومعنوية كبيرة لدى أهل الإحسان.

ولضمان كفاءة التنفيذ، حددت الجمعية 31 موقعاً استراتيجياً للتوزيع في إمارة دبي، تنوعت بين ساحات المساجد والمناطق الصناعية والمجمعات السكنية العمالية، مع التأكيد الصارم على اختيار المطابخ المعتمدة التي تلتزم بأعلى معايير السلامة الغذائية والجودة الصحية، لضمان وصول وجبات متكاملة تليق بكرامة الصائمين.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية إلى أن الاستراتيجية الرمضانية للجمعية تتسم بالتعدد والاستدامة، حيث تضم أربعة مشاريع موسمية كبرى إلى جانب إفطار الصائم، وهي: «كوبون الخير»، و«كفالة يتيم»، و«زكاة الفطر»، و«زكاة المال».

وكشف عن نجاح مشروع «كوبون الخير» في دعم أكثر من 11200 شخص داخل الدولة خلال الثلث الأول من الشهر، مما أسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها في هذا الشهر الكريم.