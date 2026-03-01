«كهرباء دبي» تدعم التلاحم المجتمعي والنمو المستدام

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي آفاق عملها في مجال المسؤولية المجتمعية وقدمت مساهمات إنسانية واسعة النطاق، وأطلقت مبادرات تطوعية داخل دبي وخارجها. وأسهمت الهيئة في إثراء مجتمع دبي النابض بالحياة وتوطيد أواصر التعاون والتكافل والتلاحم وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال المبادرات والبرامج والفعاليات التي نظمتها ودعمتها، وأتاحت الهيئة المزيد من فرص العمل التطوعي والإنساني، ووسعت آفاق تمكين النمو الشامل والمستدام لجميع فئات المجتمع.

وأطلقت الهيئة 496 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً بين عامي 2013 و2025 وذلك عبر شراكات استراتيجية شاملة، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 470.270 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95 % خلال عام 2025. وخلال عام 2025، أطلقت الهيئة 31 مبادرة مجتمعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نلتزم في الهيئة بتوطيد الروابط المجتمعية، وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء وطننا، وتوفير بيئة متكاملة تتيح التفاعل والتعاون بين مختلف المعنيين، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمع، ويدفع عجلة التقدم الجماعي، ويضمن مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. ونحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع وإسعاده».

شهر رمضان

أسهمت الهيئة بـ20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب» بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لإنشاء صندوق وقفي مستدام يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وأطلقت الهيئة حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية 2025 بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان. وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة وموظفي شركة «ماي دبي» عن جمع 409 صناديق من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية.

إلى جانب ذلك، نظمت الهيئة باقة من فعاليات التوعية لتعزيز الاستهلاك المسؤول والتلاحم المجتمعي وتحفيز استخدام الخدمات الرقمية لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.

وشاركت الهيئة في فعالية اليوم القرآني التي نظمتها مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. إلى جانب ذلك، نظمت الهيئة زيارات ميدانية لرواد خيم الإفطار الرمضانية تتضمن مسابقات ترفيهية وتوعية. ونظمت الهيئة أيضاً جلسات حوارية ومسابقات ترفيهية لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مركز البرشاء المجتمعي وذلك للتعريف عن المزايا والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة على مدار الساعة.

وشاركت الهيئة في مبادرة «فرحة عيد» التي أطلقها مجلس التوازن بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف دعم الأسر المتعففة وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك. وقام موظفو الهيئة بتجهيز صناديق تحتوي على مستلزمات العيد، لتوزيعها على الأسر المتعففة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

دمج أصحاب الهمم

شاركت الهيئة في المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعريفهم وأسرهم والعاملين في نادي دبي لأصحاب الهمم على مبادرات الهيئة وخدماتها الدامجة.

ونظمت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة تنمية المجتمع، معرض «بصمة الدار» بمشاركة الأسر المنتجة وأصحاب الهمم وأسرهم. وقد وفر المعرض منصة رائدة لهم لعرض منتجاتهم ومشاريعهم.